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Вакцинация от COVID-19 в США начнется в октябре

«Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину весьма безопасным и эффективным образом. Мы думаем, что можем начать делать это примерно в октябре», — передает РБК цитату американского президента Дональда Трампа.

Трамп уточнил, что это произойдет «в середине октября, может, немного позднее», а затем добавил, что при неудачном развитии событий вакцину в США придется подождать чуть дольше. «В ноябре или в крайнем случае — в декабре», — сказал глава государства.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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