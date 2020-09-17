Вакцинация от COVID-19 в США начнется в октябре

«Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину весьма безопасным и эффективным образом. Мы думаем, что можем начать делать это примерно в октябре», — передает РБК цитату американского президента Дональда Трампа.



Трамп уточнил, что это произойдет «в середине октября, может, немного позднее», а затем добавил, что при неудачном развитии событий вакцину в США придется подождать чуть дольше. «В ноябре или в крайнем случае — в декабре», — сказал глава государства.