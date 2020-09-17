«Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину весьма безопасным и эффективным образом. Мы думаем, что можем начать делать это примерно в октябре», — передает РБК цитату американского президента Дональда Трампа.
Трамп уточнил, что это произойдет «в середине октября, может, немного позднее», а затем добавил, что при неудачном развитии событий вакцину в США придется подождать чуть дольше. «В ноябре или в крайнем случае — в декабре», — сказал глава государства.
Новости
Вакцинация от COVID-19 в США начнется в октябре
«Мы на пути к тому, чтобы доставить и распределить вакцину весьма безопасным и эффективным образом. Мы думаем, что можем начать делать это примерно в октябре», — передает РБК цитату американского президента Дональда Трампа.
/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
-
17сентября
2020Бесплатная вакцинация от COVID-19 начнется в Подмосковье в декабре—январеБесплатные прививки от коронавируса COVID-19 начнут массово делать в Московской области в декабре или уже после Нового года, когда будет зарегистрирована вакцина, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
-
16сентября
2020В России число заразившихся коронавирусом за последние сутки увеличилось до 5670По данным на 16 сентября, за сутки в России коронавирус выявлен у 5670 человек. Число заразившихся коронавирусом растет третий день подряд: накануне суточный прирост составил 5529, позавчера — 5509 .
-
16сентября
2020Участникам исследования вакцины от COVID-19 не рекомендуют беременеть и выпиватьУчастницам пострегистрационных исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» рекомендуется не беременеть, следует из протокола клинического исследования вакцины Гам-КОВИД-Вак-2020. Также за три дня до прививки следует отказаться от алкоголя и курить не более десяти сигарет в день.
-
16сентября
2020Более 18 тысяч человек в Иркутской области заразились коронавирусом с начала эпидемииПо данным оперативного штаба, на 16 сентября подтверждено 77 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 18 058. За последние сутки выздоровели 108 человек, за весь период эпидемии – 16 049.
-
16сентября
2020Роспотребнадзор: вылечившийся от коронавируса может оставаться заразным до 90 днейЧеловек, который переболел коронавирусом, может до 90 дней после выздоровления выделять вирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В России пока фиксировали до 48 дней выделения вируса, отметила она.
Бесплатная вакцинация от COVID-19 начнется в Подмосковье в декабре—январе
Участникам исследования вакцины от COVID-19 не рекомендуют беременеть и выпивать
Более 18 тысяч человек в Иркутской области заразились коронавирусом с начала эпидемии