Субсидии получат спортивные школы четырех городов Иркутской области

Министерство спорта Иркутской области определило получателей субсидии из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств муниципальных образований на обеспечение уровня финансирования организаций спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов. В этом году по итогам конкурсного отбора субсидию получат Ангарский городской округ, Братск, Усть-Илимск и Черемхово. Об этом сообщил заместитель министра спорта Приангарья Павел Богатырев.

- На конкурсный отбор в министерство поступили заявки от четырех муниципальных образований области. Все они соответствовали критериям и были одобрены. Размер субсидии колеблется от более 73,4 тыс. рублей до 581,3 тыс. рублей. Он зависит от числа спортсменов, подготовленных муниципальными спортивными школами, затрат на реализацию программы спортивной подготовки на одного спортсмена и других показателей, - сказал Павел Богатырев.

Субсидия предоставляется на реализацию программ спортивной подготовки по базовым олимпийским видам спорта и включает расходы на обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, проезда на соревнования, питания и проживания в период проведения спортивных мероприятий.

В целом на предоставление субсидий в областном бюджете предусмотрен 1 млн рублей.