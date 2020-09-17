Количество новых случаев коронавируса в Приангарье увеличилось за последние сутки до 81

По данным оперативного штаба, в Иркутской области на 17 сентября подтвержден 81 новый случай коронавируса, всего за период эпидемии – 18 139. За последние сутки выздоровел 91 человек, за весь период эпидемии – 16 140.

Амбулаторно лечатся 1 038 человек, госпитализированы – 665, в тяжелой форме – 22.

Сегодня еще три человека скончались от коронавируса. Всего за период эпидемии умерло 296 человек, 211 (+3) от COVID-19, 85 от заболеваний, не связанных с вирусом.

Ситуация с коронавирусом в регионе стабильна. После пика заболевания в июне-июле сейчас эпидемия пошла на спад. Приангарье находится на 9-м месте среди российских регионов по количество зараженных COVID-19, соседний Красноярский край на 8-м месте.