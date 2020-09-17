На Иркутском водохранилище увеличен сброс воды в условиях аномально высокого притока

Иркутское водохранилище продолжает сдерживать напор воды в условиях аномально высокой приточности, сообщает пресс-служба Росводресурсов. По данным Росгидромета в связи с развитием паводка в бассейне Селенги на территории Бурятии в сентябре прогнозируется высокий приток в озеро Байкал – до 130% от нормы, отмечают в ведомстве.

В этой связи, руководствуясь постановлением правительства России «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2018-2020 годах», Росводресурсами увеличены сбросы из Иркутского водохранилища до 2700 м3/с. Такой расход установлен для того, чтобы не подтопило территорию Иркутска в нижнем бьефе Иркутского водохранилища, а также для минимизации негативного влияния на территорию Бурятии. При этом правила использования водных ресурсов Иркутского водохранилища от 1956 года предусматривают максимальный сбросной расход 6000 м3/с.

Уровень Иркутского водохранилища с учетом озера Байкал составляет на 16 сентября 457,05 метров. Действующее постановление позволяет сдерживать высокий приток в многоводный период до отметки 457,85 м.

При ранее существующем (с 2001 по 2017 годы) метровом диапазоне уровня Байкала (456-457 метров) в существующей ситуации возникал риск затопления Иркутска в связи с необходимостью поддержания уровня Байкала на отметке 457 метров.

Риски развития неблагоприятных сценариев отсутствуют, заявляют в Росводресурсах.

Иркутск, Нижняя Набережная.

Иркутская область входит в перечень приоритетных паводкоопасных регионов России, установление зон затопления и подтопления на территории которых носит первоочередный характер.