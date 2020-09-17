Застройщики запустили на всю Россию программу trade-in для покупки новостроек в столице

На рынке новостроек растет популярность услуги квартирного trade-in. В III квартале 2020 года список городов России, жители которых могут купить квартиру в одном из проектов ГК «А101» в Новомосковском округе Москвы по программе trade-in, расширился до 200, сообщает пресс-служба застройщика.

«Экспансию в регионы мы начали в марте 2020 года, - подчеркивает коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим. - На сегодняшний день из всех заявок на участие в программе trade-in почти 18% поступили из регионов. Наиболее активно недвижимостью в интересовались в Краснодаре и Уфе, чуть меньше – в Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске и Челябинске. Порядка 7% от всех заявок поступило из Красноярска и Ростова-на-Дону, а 6% заявок пришло из Пензы».

По условиям программы trade-in, клиент выбирает квартиру, подаёт заявку на trade-in и даёт согласие на реализацию старой квартиры. Застройщик бронирует выбранную новую квартиру на 90 дней и фиксирует цену на нее на тот же срок, а одно из агентств – партнёров группы проводит оценку рыночной стоимости и продажу старой квартиры. Вырученные средства клиент направляет на покупку новой квартиры, на недостающую сумму можно взять ипотечный кредит.

«Такая схема гарантирует клиенту продажу старой квартиры в оговоренные сроки и по рыночной цене либо с минимальным дисконтом в пределах 5%, - говорит Анна Боим. - В основном квартиру в Москве жители регионов покупают в связи с переездом, однако среди клиентов есть инвесторы».