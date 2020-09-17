«Спасибо от Сбербанка» и бренд шоколадных конфет «Коркунов» запустили федеральную акцию

Участники программы лояльности Сбербанка получат повышенные бонусы за покупки продукции бренда «Коркунов», а также шанс стать обладателем 1 миллиона бонусов СПАСИБО

Акция продлится до 11 октября 2020 года. Для участия, клиенту необходимо быть зарегистрированным в программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» и оплачивать картой Сбербанка покупки шоколадных изделий бренда «Коркунов» в любых розничных и интернет-магазинах. В активности участвует вся линейка продукции «Коркунов» – от шоколадных плиток до конфет в коробках.

Участников акции ждут 10% СПАСИБО за каждую покупку, а также шанс получить 1 миллион бонусов. Подробное описание акции читайте на сайте или в мобильном приложении программы «Спасибо от Сбербанка».

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»:

«Это наша первая совместная акция с «Коркунов» и сразу с такими приятными условиями для любителей сладкого. Во-первых, никаких специальных действий от клиента не требуется - только оплата картой Сбербанка и участие в программе лояльности. Во-вторых, акция не диктует ограничений по ассортименту покупки – клиент может приобрести как отдельно изделия «Коркунов», так вместе с другими продуктами в одном чеке, бонусы будут начислены за акционный товар. А в-третьих, акция очень актуальна именно сейчас - в преддверии Дня Учителя. Отличная возможность сделать покупку выгодной с бонусами СПАСИБО».

Яна Донмез, генеральный директор Одинцовской кондитерской фабрики, директор по маркетингу Mars Wrigley Россия:

«Бренды «Сбербанк» и «Коркунов» объединяют понятия качества и неизменно высокого уровня доверия потребителей и клиентов. И мы постарались их порадовать! Бонусы за покупку шоколадных конфет – это не только инновационная активность для бренда «Коркунов», но и в целом новое слово в продуктовом ритейле. Благодаря нашему партнеру «Спасибо от Сбербанка» мы даем потребителям отличную возможность сделать вкусный подарок тому, кто важен, вернуть 10% от покупки бонусами и никак не ограничиваем выбор места покупки. Любой розничный или интернет-магазин, где представлена продукция Коркунов, автоматически становится участником акции».