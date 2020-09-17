Примсоцбанк предлагает клиентам технологичный сервис дистанционного обслуживания

Примсоцбанк идёт в ногу со временем и предлагает своим клиентам технологичные и удобные сервисы. Так, у каждого держателя карты или владельца счёта в Примсоцбанке есть возможность круглосуточно получать полноценное обслуживание, не посещая офис, благодаря мобильному приложению «Примсоцл@йн».

С помощью приложения клиенты банка могут:

• оплачивать услуги жилищно-коммунальных служб, городской и междугородной связи, интернет-провайдеров и других организаций;

• оперативно узнавать баланс и историю операций по банковским счетам;

• оплачивать кредиты;

• совершать переводы как между своими счетами, так и на счета третьих лиц, в том числе переводы на счета, открытые в других банках;

• делать мгновенные денежные переводы по Системе Быстрых платежей в другие банки;

• осуществлять конвертацию валют;

• отправлять денежные переводы по системе «Золотая Корона» круглосуточно.



Подключить сервис можно на сайте или скачав приложение, а также, обратившись в любой из офисов Примсоцбанка.



Для пользования сервисом «ПримсоцЛ@йн» вам необходимо иметь:



• пластиковую карту или текущий банковский счет;

• мобильный телефон, подключенный к оператору сотовой связи;

• электронное устройство (ПК, ноутбук, мобильные устройства и т. п.) с доступом к ресурсам сети Интернет.



Банк обращает внимание, если после подключения к сервису, какая-либо из его функций недоступна, необходимо обновить приложение до последней версии или обратиться за помощью по телефону единой справочной службы *4202.