Россельхозбанк выставил на торги непрофильные активы на сумму более 1,7 млрд рублей

«Основная задача АО «Россельхозбанк» – сохранить существующие бизнесы и привлечь в них профильных инвесторов, которые способны их развивать.

Реализуя активы, мы готовы содействовать их дальнейшему развитию, помогать повышать их успешность и конкурентоспособность. Такой путь позволяет достигать наилучшего экономического эффекта для отрасли в целом», – отметила Первый заместитель директора департамента по работе с проблемными активами АО «Россельхозбанк» Анжелика Табушева.Активы, предполагаемые к реализации, расположены в 18 регионах России. В их числе – Москва и Московская область, Башкортостан, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Краснодарский край, Адыгея, Чувашия, а также Тульская, Тверская, Владимирская, Костромская, Новгородская, Ростовская, Смоленская и Воронежская области.Подробная информация о реализуемом Банком имуществе размещена на электронной площадке «Все залоги» ОАО «Российский аукционный дом» ( https://zalog.lot-online.ru/rshb)