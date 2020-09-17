В Иркутске открыли Центр по профилактике детского дорожного-транспортного травматизма

Центр по профилактике детского дорожного-транспортного травматизма открылся в регионе. Он расположен на базе Центра развития дополнительного образования детей в Иркутске. Об этом сообщили в областном министерстве образования.

Открытие состоялось в рамках реализации всероссийской программы, направленной на снижение числа дорожных аварий с участием детей и подростков. Центру передан передвижной комплекс – мобильная автоплощадка с фирменным названием «Лаборатория безопасности». Ярко-жёлтый автобус будет выезжать в населенные пункты Иркутской области для повышения дорожной грамотности детей. Оборудование автобуса позволяет моделировать дорожные ситуации и обучать поведению на дороге.

- Мы надеемся, что благодаря передвижной «Лаборатории безопасности» ребята смогут научиться правильно вести себя на дороге, – заявила исполняющая обязанности министра образования Иркутской области Елена Апанович.

Центр оснащен макетами проезжей части, жилетами, велосипедами, самокатами, конусами, информационными стендами, предметами, раздаточными материалами. На базе ГАУ ДО ИО "Центр развития дополнительного образования детей" подготовлен педагогический состав, который будет проводить обучение детей, родителей и педагогов.