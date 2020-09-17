Иркутский политех вошел в состав консорциума «Передовые ЭкоТехнологии»

16 сентября Иркутский национальный исследовательский технический университет вошел в состав Федерального научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии». Соответствующее соглашение было подписано на заседании Координационного совета консорциума.

- Иркутский национальный исследовательский технический университет является ведущим образовательным учреждением Восточной Сибири, осуществляющим подготовку специалистов по широкому спектру востребованных направлений подготовки высшего и среднего профессионального образования, в том числе в области экологии. Учёные ИРНИТУ активно занимаются научной работой и имеют множество разработок в вопросах утилизации и переработки отходов I и II классов, - рассказал Александр Мажуга, ректор РХТУ имени Д.И. Менделеева.- Для Иркутского национального исследовательского технического университета весьма значимо и почетно войти в консорциум. Несмотря на то, что Иркутская область находится на особенной территории вблизи Байкала, здесь также очень много объектов, связанных с отходами I и II классов. Мы заинтересованы в том, чтобы с помощью остальных участников консорциума реализовать программу по ликвидации последствий загрязнений промышленными отходами. Надеюсь, наша работа будет плодотворной и принесёт пользу не только науке, но и самой природе, - отметил Максим Корняков, ректор ИРНИТУ.В рамках заседания были определены состав и председатели Координационного и Попечительского советов консорциума. В Попечительский совет Федерального научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии» вошли первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «Федеральный экологический оператор» Максим Корольков, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов, первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Александр Свинин, директор Департамента управления делами и кадровой политики Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Ольга Прудникова, Вице-Губернатор Курганской области Владислав Кузнецов.Председателем Попечительского совета был избран Андрей Лебедев, директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом». Председателем Координационного совета консорциума назначен ректор РХТУ имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга.В рамках заседания Координационный совет рассмотрел научно-просветительские мероприятия и комплексную научно-техническую программу полного инновационного цикла «Обработка, утилизация и обезвреживание техногенных отходов I и II классов опасности».С докладами на тему научно-просветительских мероприятий выступили Елена Тихомирова, доктор биологических наук, заведующий кафедрой «Экология» СГТУ имени Гагарина Ю.А., Денис Козулин, и.о. директора Института химии и экологии ВятГУ, Анна Щербина, доктор химических наук, проректор по науке РХТУ им. Д.И. Менделеева.Напомним, что в мае 2020 года по инициативе ФГУП «Федеральный экологический оператор» был создан Федеральный научно-образовательный консорциум «Передовые ЭкоТехнологии» для определения приоритетных направлений научно-технологического развития в сфере охраны окружающей среды, разработки и внедрения комплексных научно-технических программ, связанных с вопросами обеспечения экологической безопасности в области утилизации и переработки промышленных отходов; подготовки и переподготовки кадров.Участниками Консорциума стали ведущие технические вузы страны — Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Вятский государственный университет, Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Удмуртский государственный университет, Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук, Курганский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Теперь к ним присоединился Иркутский национальный исследовательский технический университет.