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В Приангарье стартовала программа переобучения тех, кто потерял работу во время пандемии

В Иркутской области запущена программа по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию россиян, пострадавших из-за пандемии.

В министерстве образования Иркутской области уточнили, что это федеральная программа Минпросвещения России совместно с субъектами Российской Федерации, Рособрнадзором, Рострудом и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

Цель программы – оказание мер поддержки в сфере занятости, а также предоставление россиянам возможности приобрести дополнительные профессиональные навыки для повышения конкурентоспособности на рынке труда. Участниками могут стать люди, которые находятся под риском увольнения, выпускники образовательных организаций (среднего профессионального и высшего образования), а также ищущие работу граждане.

Один из важнейших компонентов программы – трудоустройство слушателей после прохождения обучения.

Подача заявок на прохождение обучения по Программе производится на портале «Работа в России». Регистрация и учет заявок граждан на обучение осуществляются на специальном электронном ресурсе (платформе) Союза «Ворлдскиллс Россия» по адресу: www.express.worldskills.ru. Реализация программы запланирована до 15 декабря 2020 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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