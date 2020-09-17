Проект стратегии развития Иркутской области до 2036 года согласован на федеральном уровне

Министерство экономического развития Российской Федерации подготовило сводное положительное заключение на проект стратегии социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года.

Проект стратегии был направлен на рассмотрение в Минэкономразвития РФ в июне текущего года.

Напомним, разработка стратегии началась в феврале по поручению главы региона. Свои предложения в документ внесли представители муниципальных образований, депутатского корпуса, научных кругов, общественных организаций и бизнес-сообщества. Так, совместно были определены приоритеты, цели и задачи для обеспечения в регионе экономического роста и создания наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса, для жизни, развития и самореализации населения.

В стратегии выделены четыре приоритетных направления: накопление и развитие человеческого капитала; создание комфортного пространства для жизни; сохранение уникальной экосистемы региона; экономический рост и эффективное управление. Основным механизмом реализации стратегии будет план мероприятий, который должен быть подготовлен в течение двух месяцев после ее принятия.