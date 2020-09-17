В Иркутске готовят второй Байкальский Форсайт

Организаторы «Форсайта Байкальского региона» считают, что для работы на системном уровне одного мероприятия, првоведенного в 2017 году, недостаточно и приглашают всех заинтересованных присоединиться к подготовке нового форсайта. Детальное обсуждение долгосрочных итогов предыдущего форсайта состоится в октябре 2020 года в Иркутске на межрегиональной конференции. Участники представят результаты и проанализируют работу по проектам форсайта за три года.

По словам организаторов, проведение такой конференции вызвано глобальными изменениями в экономике в пост-карантинную эпоху и формированием новой структуры управления стратегическим развитием как на федеральном, так и на региональном уровне.

Специально к трехлетию «Форсайта Байкальского региона» информация о событии и основных итогах была собрана на сайте http://baikalforesight.ru/.

«Три года назад, мы большим партнерским коллективом, с участием правительств двух регионов -- Бурятии и Иркутской области, федеральных институтов развития и широких экспертных сообществ, провели «Форсайт Байкальского региона», - отметил один из организаторов, член совета Интеллектуального делового клуба «Байкальские стратегии» Роман Ищенко. - Надо сказать, опыт во многом уникальный: не часто собирается вместе такое количество людей, принимающих решения на государственном и муниципальном уровнях, представители бизнеса, лидеры молодежных и общественных организаций. Форсайт был одной из проб коллективно думать о будущем; проектировать будущее и пути его достижения. Процесс был запущен, а это дорогого стоит. Обратная связь от участников и большое количество положительных эффектов по результатам мероприятия говорят о том, что его роль в жизни региона состоялась, и что при определенных усилиях регион может вырастить в себе способность к стратегическому мышлению и действию. Однако для работы на системном уровне недостаточно одного Форсайта. Приглашаем всех заинтересованных присоединиться к продолжению деятельности»

Напомним, итогом «Форсайта Байкальского региона» стали 29 проектов, часть из которых успешно реализуется при поддержке Агентства инвестиционного развития Иркутской области и других региональных институтов развития. Среди динамично развивающихся проектов -- «Байкальская биомедицинская долина», «Байкальский инновационный хаб» на базе ИРНИТУ, «Регенерация городской среды», ряд проектов по переработке дикоросов. В работе Форсайта были задействованы 300 человек -- предприниматели, ученые, общественные активисты, федеральные и местные эксперты, представители власти. Результатом Форсайта стало также открытие в Иркутске в апреле 2018 года коворкинг-центра АСИ «Точка кипения».

80% участников «Форсайта Байкальского региона» считают, что необходимо проведение второго Форсайта или аналогичного экспертного мероприятия.

«Готов включаться!»

Анатолий Казакевич, основатель и владелец «Сфера Байкала», участник Форсайта:

«Три года назад состоялся Форсайт. Работа проведена большой командой. Я занимался группой туризм. Было разработано три проекта: «Visit Baikal», «Инфраструктурный проект в Байкальске» и «Тропы Байкала». За счёт предпринимательской инициативы проекты двигаются! Для развития, конечно, будет полезно продолжение Форсайта, с выработкой совместных уточненных планов деятельности, ориентированных на общую цель. Готов включаться!»

«Форсайт стремительно запускает внутренний процесс движения и роста»

Юлия Кошурникова, программный директор «Точка Кипения – Иркутск»:

«Форсайт Байкальского региона для меня был отправной точкой большой истории. От маленьких изменений до совсем нового мировоззрения, стратегии и осознании себя, окружения, города, мира…Форсайт смело и стремительно запускает внутренний процесс движения, роста, изменения мышления каждого. А значит и потенциал команд проектов растет. Форсайту снова быть!»

«В «Год Байкала» считаю полезным будет проведение нового Форсайта»

Александр Деев, генеральный директор «Дикая Сибирь»:

«Интересное было событие - «Форсайт Байкальского Региона». Со многими людьми продолжаю активно сотрудничать с тех пор.

В следующий год «Год Байкала» считаю полезным будет проведение нового Форсайта, постсамоизоляционного, когда многие из нас по-настоящему поняли ценность родной земли, сибирских просторов, сибирских богатств и ограничений».

«На Форсайте решали проблему вывода региона на передовые позиции»

Сергей Астафьев, директор проектного офиса БГУ:

«Ценность Форсайта вижу в том, что люди, каждый с компетенциями в той или иной сфере, встретились вместе и решали проблему вывода региона на передовые позиции, занимались проектной работой. Чем я и продолжаю заниматься до сих пор со студентами. Считаю важным периодическое возобновление Форсайта, чтобы оценивать, что выполнено, а что нет и устанавливать новые целевые показатели».

«Там родился наш проект»

Евгения Ямова, ООО Агентство развития территорий «Градостроительная школа»:

«Там родился наш проект Байкальская Архитектура жизни, который этим летом уже полноценно отработал на Ольхоне. Благодарность всем, кто дал возможность участвовать Форсайте».

«Начинается новый цикл!»

«Это важный для всех участников опыт проектирования будущего Байкальского региона, в котором мы все хотим жить. Проекты, вышедшие с Форсайта, живут, пересобираются и растут. Возможность взглянуть на жизнь после Форсайта – своевременна. Новый цикл начинается!»

Справка

«Форсайт Байкальского региона» состоялся с 6 по 10 сентября 2017 года, на Малом море Байкала. Это особый формат групповой коммуникации, в ходе которой были разработаны дорожные карты отраслевого и территориального развития, проекты по наиболее прорывным направлениям в экономике, управлении и социальной сфере. Участники формировали долгосрочный образ будущего Байкальского региона, определяли основные направления развития региональной экономики на три десятилетия вперед. Организаторами выступили Агентство инвестиционного развития Иркутской области, Интеллектуальный деловой клуб «Байкальские стратегии» при поддержке Правительства Иркутской области и Правительства Республики Бурятия. Программным директором Форсайта стал кандидат философских наук, член экспертного совета Агентства стратегических инициатив Петр Щедровицкий. Лидер проекта – основатель и член совета Делового клуба "Байкальские стратегии", председатель ИРО ООО "Деловая Россия" Роман Ищенко. Главный конструктор Форсайта – общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Иркутской области, директор АНО «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков.