Разработку стратегии развития Байкальска завершат в течение полугода

Мастер-план позволит создать условия для улучшения качества жизни в городе, определить ключевые проекты, которые будут способствовать развитию городской экономики и социальной сферы, а также учтут рекультивацию и санацию территории БЦБК, сообщил председатель регионального правительства Руслан Ситников.

Старший вице-президент Блока по работе с активами ВЭБ. РФ Антон Григоров рассказал, что работа над мастер-планом будет вестись в три этапа. На первом - исполнители соберут и проанализируют информацию о текущем состоянии дел в муниципалитете, на втором - представят рамочную концепцию с основными показателями, на третьем, заключительном, этапе проведут детальную проработку всех проектов.

- Работа займет полгода, и в нее будут вовлечены все заинтересованные стороны: органы исполнительной власти региона и города, бизнес, жители. В итоге мы получим документ, на основании которого Байкальск будет развиваться в ближайшие десятилетия, - пояснил представитель ВЭБ.РФ Антон Григоров.

Накануне представители «КБ Стрелка» и «СТС-Инвест» провели в Байкальске оценку возможностей и перспектив развития города.

По итогам этой работы сегодня представители ВЭБ.РФ озвучили первые идеи, которые могут быть включены ими в мастер-план. Так, город сохранит статус туристско-рекреационной территории. При этом разработчики мастер-плана предлагают уйти от ярко выраженной сезонности местного туризма за счет развития инфраструктуры, которая может использоваться круглогодично. Кроме того, предложено связать сетью общественных пространств два природных объекта – Байкал и горы, создав единый кластер. Учтут при разработке мастер-плана и промышленную площадку БЦБК.

Члены регионального Правительства и представители регионального туристического бизнеса выразили намерение активно включиться в разработку мастер-плана, предложив использовать уже существующие в регионе наработки. Руслан Ситников отметил, что проектирование уже сейчас необходимо вести с учетом прогнозируемой антропогенной нагрузки.