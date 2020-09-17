Четверть россиян врут о своем самочувствии ради отгула

Согласно опросу сервиса для поиска работы Работа.ру, почти четверть опрошенных (24%) лгали на работе о своем самочувствии, чтобы остаться в этот день дома. Из них 2% также признались, что ради этого подделывали больничные листы. Однако большинство участников опроса (76%) не обманывали так своего работодателя.

39% жителей России указали, что чаще всего пропускали работу из-за записи к врачу.

Каждый четвертый опрошенный отметил, что брал отгул из-за своих родительских обязанностей — похода с детьми к докторам или присмотра за ними дома. Еще 19% респондентов часто пропускали работу из-за плохого самочувствия, а 9% отпрашивались с работы, так как ждали мастера на дом или срочную доставку. Для 3% жителей России уважительной причиной для прогула становились внезапные визиты родственников. Столько же процентов респондентов не приходили на работу просто из-за желания погулять в хорошую погоду или уехать на дачу.

Треть опрошенных указала, что до 10% причин их отгулов — выдуманные. 5% респондентов фальсифицируют до 30% причин неявки на работу. Через раз привирают по поводу причины отсутствия на рабочем месте около 1% жителей России. В 7 из 10 случаев прогулов врут еще 2% участников исследования, а 1% респондентов всегда лгут работодателю по поводу истинной причины пропуска работы. При этом 58% опрошенных указали, что они всегда честны с работодателями по вопросам отгулов.