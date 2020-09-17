Доля граждан моложе 30 лет стала самой большой в структуре заемщиков микрофинансовых организаций

Согласно данным НБКИ, в августе 2020 года доля граждан моложе 30 лет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 4,7 процентных пункта (п.п.), став самой многочисленной в структуре заемщиков МФИ – 31,4%. При этом доля заемщиков в диапазоне 30-39 лет за год также немного выросла (+0,8 п.п.), а во всех возрастных группах граждан старше 40 лет, напротив, снизилась.

В отличие от банков, кредитная политика которых отличается консервативностью, МФИ настроены к молодым заемщикам более лояльно. Поэтому для молодых заемщиков займы МФИ – это не только шанс создать свою кредитную историю, но и увеличить значение своего Персонального кредитного рейтинга (ПКР).

При этом самое высокое среднее значение ПКР в регионах РФ в августе 2020 года отмечено у заемщиков:

Кемеровской области (514 баллов),

Ненецкого АО (512),

Республики Карелия (510),

Челябинской области (510),

Белгородской области (508).

В свою очередь, самый низкий ПКР зафиксирован у заемщиков Рязанской (485) и Московской (486) областей, Санкт-Петербурга (486), Калининградской области (486) и Москвы (487).

«Сокращение аппетита к риску в банковском сегменте привело к росту доли молодых заемщиков в МФИ, - констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Действительно, получить кредит в банке для молодых граждан, не имеющих достаточно информативной кредитной истории и стабильного дохода, не так легко. В свою очередь модель бизнеса микрофинансовых институтов подразумевает более лояльное отношение к таким заемщикам. Также в этой связи стоит отметить дистанционные каналы продаж микрозаймов, набравшие большую популярность во время карантинных мероприятий и сохраняющие ее и в последующие месяцы. На наш взгляд, это также одна из причин роста доли более технически «оснащенных» молодых граждан в общей структуре заемщиков МФИ».