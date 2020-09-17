Согласно обзору СРО НАПКА, на сегодня в среднем заемщики тратят на погашение своих обязательств перед банками и МФО 8,9 тыс. рублей ежемесячно (без учёта залогового кредитования).

За год эта сумма выросла на 5,8%, с начала года – на 3,5%. Таким образом, Россияне стали направлять больше средств в счет погашения текущих долговых обязательств после перехода к сберегательной модели поведения.

На сегодня только банковскими клиентами являются порядка 40 млн. граждан. Из них 36% имеет более двух кредитов, причем 70% из них приходится на необеспеченное потребительское кредитование.

Стоит отметить, что средний платёж в счёт погашения уже просроченного долга более чем в 2 раза меньше и составляет порядка 4,3 тыс рублей.

Самый высокий средний ежемесячный платеж по всем видам долговых обязательств зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге (13,4 тыс. рублей и 13,2 тыс. рублей соответственно), самый низкий в Республике Ингушетия – 4,4 тыс. рублей.