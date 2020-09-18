Рынок акций ждет распродажа на $200 млрд?

Монетарная политика ФРС – основная интрига мировых фондовых рынков и валютных пар на ближайшее время, уверен Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США по итогам заседания в среду принял решение оставить без изменений параметры денежно-кредитной политики. Ключевая ставка останется на исторически минимальном уровне в диапазоне 0-0,25% годовых. Реальный коридор ставок долларовых операций Федрезерва, впрочем, находится еще ниже: 0,1% по резервам, которые банки размещают на счетах в ЦБ, и 0% по сделкам обратного репо. Помимо этого, Федеральный резервный банк Нью-Йорка продолжит заливать в систему по $120 млрд в месяц, скупая государственные облигации на $80 млрд) и ипотечные бонды на $40 млрд. Процентные ставки в США могут остаться на нуле как минимум в ближайшие три года, следует из блока макроэкономических проектировок ФРС. Ультрамягкая денежная политика будет продолжаться до тех пор, пока безработица не снизится до оценочных уровней, а инфляция не разгонится до 2% и не выйдет на траекторию, умеренно превышающую этот уровень.

Впервые в своем заявлении ФРС подчеркивает переход к новой доктрине контроля за инфляцией. В рамках прежнего мандата ФРС начинала превентивно повышать ставку, как только инфляция подбиралась к 2-процентной цели. Новая стратегия, анонсированная Джеромом Пауэллом в августе, допускает превышение таргета, которое бы компенсировало недобор в периоды низкой инфляции. Вывод – деньги останутся дешевыми еще дольше, чем предполагалось. Плюс возможно увеличение операций по выкупу активов. Ожидания ФРС стали оптимистичнее. Падение ВВП США в этом году оценивается в 3,7% вместо 6,5% на июньском заседании. Уровень безработицы также будет ниже – 7,6% вместо 9,3%, а инфляция выше – 1,2% вместо 0,8%.

Вместе с тем, есть поводы для беспокойства. Пенсионные фонды и фонды национального благосостояния Норвегии и Японии планируют в совокупности продать акций на сумму около $200 млрд в процессе ребалансировки своих портфелей. Это может обрушить рынки полагает JP Morgan. Портфельные управляющие обычно меняют состав портфелей каждый квартал, чтобы поддерживать нужный баланс ценных бумаг. В минувшем квартале акции показали себя лучше облигаций, с конца июня мировой индекс акций вырос примерно на 10%, превысив доход от долгового рынка. Это потребует продажи части акций. Ожидаемая корректировка может стать самой жесткой для рынка со времени обвала акций в начале пандемии, считают в JP Morgan.

Ну и в заключение стоит сказать, что пересмотр валютной корзины МВФ, который должен был состояться в текущем году, перенесён на период «не ранее лета 2021 года», когда станут понятны последствия пандемии COVID-19 для глобальной экономики и ведущих экономик мира. Ранее по той же причине МВФ отказался от традиционного ежегодного подсчёта номинального, по обменному курсу национальных валют к доллару США, ВВП.

В России мы по-прежнему рекомендуем покупать «Газпром» и привилегированные акции «Сургутнефтегаза». Это фундаментально сильные бумаги.