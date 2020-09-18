Яндекс.Деньги меняет бренд на ЮMoney

Компания Яндекс.Деньги меняет бренд — сервис электронных платежей в скором времени будет называться ЮMoney. Платежное решение для бизнеса Яндекс.Касса изменит название на ЮKassa. Компания полностью перейдет на новый бренд после 15 декабря 2020 года, а до этого момента новый и старый бренды будут использоваться одновременно.

Новый бренд отражает ценности компании как лидера рынка электронных денег в России. В основе нового логотипа — набранное латиницей слово money и кириллическая буква «Ю», составленная из апострофа и круга. В таком написании буквы заложено много смыслов. Буква выпуклая и эмоциональная, круг символизирует монету. Считываемые латинские I и O — Input / Output — отсылка к технологической ДНК компании. О том же говорят единица и ноль — бинарный код. Новый бренд компания разрабатывала самостоятельно.

Главной задачей сервиса остается профессиональная помощь пользователям, чтобы люди могли легко и быстро оплачивать товары и услуги, а компании — принимать онлайн-оплату и развивать бизнес с помощью современных технологий.

ЮMoney будут совершенствовать уже существующие продукты и сервисы, которые компания запускала под брендами Яндекс.Деньги и Яндекс.Касса. Пользователи по-прежнему смогут создавать электронные кошельки, выпускать к ним виртуальные или пластиковые карты. ЮKassa продолжит осуществлять быстрые и безопасные платежи для компаний и предлагать другие полезные для бизнеса решения. ЮMoney будет расти как часть экосистемы Сбербанка и добавит к числу существующих сервисов возможности и платежные методы, которые уже доступны ряду компаний экосистемы — Сбербанк ID, SberPay, «Плати QR» и т.п.

ЮMoney расширит линейку карт, планирует совершенствовать программу лояльности, а также запустить новые продукты для бизнеса и пользователей самостоятельно и вместе с другими компаниями экосистемы.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Уверен, что с новым именем сервис ЮMoney будет всё так же любим и уважаем клиентами. Мы непрерывно работаем над созданием и развитием новых удобных сервисов, расширяя возможности их использования. Сегодня наш электронный кошелек является самым популярным среди пользователей Рунета, и мы будем стремиться не только удерживать лидирующую позицию, но и предвосхищать запросы наших клиентов».

Иван Глазачев, генеральный директор ЮMoney:

«Вхождение в экосистему Сбербанка и обновление бренда компании — новый этап ее развития. Для нас очень важно сохранить то, за что нас ценят как лидера рынка платежных услуг — простоту, технологичность, удобство сервисов и большой выбор возможностей. Клиент и его потребности остаются фокусом нашей работы».

ЮMoney сегодня это:

более 900 сотрудников;

офисы в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде;

более 60 млн кошельков;

2 млн пластиковых карт и более 19 млн виртуальных карт;

50% пользователей Ю.Кард платят за рубежом;

более 200 тыс. точек пополнения кошелька;

более 120 тыс. подключенных онлайн-площадок и мобильных приложений;

до 600 платежей в секунду и до 4 млн транзакций в день.

ЮMoney — сервис электронных платежей, который помогает пользователям оплачивать товары и услуги, а компаниям — принимать онлайн-оплату через ЮKassa. Был основан в 2002 году. 100% акций компании ЮMoney принадлежит Сбербанку, сервис входит в его экосистему.

Пользователи ЮMoney могут создать электронный кошелёк, а также выпустить к нему виртуальную или пластиковую карту с общим балансом. Электронный кошелек в ЮMoney — самый популярный в рунете, по данным исследования Mediascope на 2020 год. ЮMoney эмитируют карты платежной системы Mastercard. Их можно использовать для снятия наличных, онлайн- и офлайн-платежей по всему миру, в том числе с помощью Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и др.

ЮKassa — сервис №1 для приема платежей в интернете (по числу сайтов, данные MARC за 2019 год). Она помогает компаниям принимать онлайн-оплату и предлагает другие полезные для предпринимателей решения. ЮKassa поддерживает около 20 способов приема платежей через интернет. Среди них — карты российских и международных платежных систем, электронные кошельки, Apple Pay и Google Pay, интернет-банкинги и многое другое. ЮKassa позволяет продавать товары и услуги в кредит или рассрочку с мгновенным оформлением по интернету, а также проводить онлайн-расчеты между юридическими лицами — через сервис «B2B-платежи». Помимо платежных опций, у ЮKassa есть Бизнес-маркет с разными услугами для предпринимателей, антифрод-система для защиты от интернет-мошенничества, сервис управления контекстной рекламой для продвижения товаров и услуг в сети. Сегодня к ЮKassa подключено больше 120 тыс. сайтов.