Какая у вас личная инфляция?

Cейчас официальная инфляция 3,6%, таргет Банка России 4%.

Сразу скажу, что Банк России ориентируется на официальную инфляцию и не видит ничего страшного в дальнейшем ослаблении рубля. На рубль давят риски нового падения цен на нефть. Спрос в мировой экономике на черное золото очень слабый. Страны ОПЕК возвращаются к политике скидок на свою нефть после слабого летнего сезона, который оставил производителей и трейдеров с миллионами не востребованных баррелей. Примеру Саудовской Аравии, которая снизила цены на $0,9-1,5 для Азии, $0,2-0,6 – для Европы и 0,5-0,7 доллара – для США, решили последовать все ключевые игроки из Персидского залива.

И, конечно, против российского рубля риски санкций сразу по двум кэйсам – Навальный и Беларусь. Плюс с моей точки зрения, снижение ключевой ставки Банка России до 4,25% было очень поспешным. Старый таргет по ключевой ставке 6-7% – более верен. При отсутствии внешних шоков, то есть жестких санкций и потрясений на сырьевых рынках, на конец года мы ожидаем пару доллар/рубль около 70 руб., евро/рубль – 83-85 руб. На конец сентября мы ориентируемся примерно на доллар/рубль – 75 руб., евро/рубль – 89 руб.

Традиционно считается, что инфляция – это налог на бедных. То есть для наименее обеспеченных слоев она выше официальной. Однако в России ситуация противоположная. Люди высокого достатка предпочитают импорт, а импорт это курс рубля. Соответственно, инфляция, вызванная девальвацией, бьет прежде всего по обеспеченным россиянам. Сам я прикидывал несколько раз личную инфляцию. Получалось 8-10% в год. Это сопоставимо с дивидендной доходностью акций, но сильно выше текущих депозитных ставок.

При этом связь между динамикой курса рубля и общей инфляцией сейчас намного меньше, чем десять или двадцать лет назад, и, конечно, намного меньше, чем во время кризиса 1998 года.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»