ИНК вошла в ТОП-50 крупнейших частных компаний России

Иркутская нефтяная компания (ИНК) заняла 44 место в рейтинге Forbes «200 крупнейших частных компаний России». Оборот компании в 2019 году увеличился до 196.9 млрд руб., а количество сотрудников до 9000.

В рейтинге Forbes в прошлом году ИНК занимала 43-ю строку, оборот компании составлял 192,6 млрд рублей, количество сотрудников –7000.

ИНК является одной из крупнейших независимых производителей углеводородов в стране занимается геологией, разведкой и добычей нефти в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. В 2019-м на 13 месторождениях ИНК добыла 9,05 млн т нефти и газового конденсата.

Она владеет 100% Иркутского завода полимеров и строит в Усть-Куте завод по производству полиэтилена. Основные акционеры – миллиардер Николай Буйнов (64%), ЕБРР и Goldman Sachs. Гендиректор Марина Седых в 2020-м вошла в рейтинг богатейших женщин России (состояние $400 млн).

Лидером рейтинга Forbes-2020 в очередной раз стал ЛУКОЙЛ, он занимает первую позицию семь лет подряд. Пятерка лидеров рейтинга осталась прежней, в ней три нефтяные компании (на первом месте «Лукойл», на втором – «Сургутнефтегаз» и на пятом – «Татнефть»), и две торговые (X5 Retail Group и «Магнит», третье и четвертое места соответственно). Нефтегазовых компаний в списке Forbes 17, суммарно за год они выручили 13,3 трлн рублей – на 3,3% меньше, чем годом ранее.

Напомним, что в список входят компании, которые контролируют частные лица (более 50%). Рейтинг был составлен на основе выручки за 2019 год, при составлении рейтинга Forbes отдавал предпочтение данным по МФСО. За основу оценки были взяты сведения, предоставленные самими компаниями.

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) образовано 27 ноября 2000 года. ИНК включает в себя группу компаний, занимающихся геологическим изучением, разведкой и добычей разведкой и добычей углеводородного сырья на месторождениях и участках недр в Восточной Сибири - в Иркутской области, Республике Саха (Якутия) и Красноярском крае.

Общий объем инвестиций в строительство инфраструктуры и развитие месторождений превышает 300 млрд рублей.

ИНК входит в число крупнейших налогоплательщиков Иркутской области. В 2019 году налоги и платежи в консолидированный бюджет Иркутской области составили18 млрд руб., или 10,2% от общих доходов консолидированного бюджета.