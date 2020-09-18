ИНК вошла в ТОП-50 крупнейших частных компаний России

Иркутская нефтяная компания (ИНК) заняла 44 место в рейтинге Forbes «200 крупнейших частных компаний России». Оборот компании в 2019 году увеличился до 196.9 млрд руб., а количество сотрудников до 9000.
В рейтинге Forbes в прошлом году ИНК занимала 43-ю строку, оборот компании составлял 192,6 млрд рублей, количество сотрудников –7000.
ИНК является одной из крупнейших независимых производителей углеводородов в стране занимается геологией, разведкой и добычей нефти в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. В 2019-м на 13 месторождениях ИНК добыла 9,05 млн т нефти и газового конденсата.
Она владеет 100% Иркутского завода полимеров и строит в Усть-Куте завод по производству полиэтилена. Основные акционеры – миллиардер Николай Буйнов (64%), ЕБРР и Goldman Sachs. Гендиректор Марина Седых в 2020-м вошла в рейтинг богатейших женщин России (состояние $400 млн).
Лидером рейтинга Forbes-2020 в очередной раз стал ЛУКОЙЛ, он занимает первую позицию семь лет подряд. Пятерка лидеров рейтинга осталась прежней, в ней три нефтяные компании (на первом месте «Лукойл», на втором – «Сургутнефтегаз» и на пятом – «Татнефть»), и две торговые (X5 Retail Group и «Магнит», третье и четвертое места соответственно). Нефтегазовых компаний в списке Forbes 17, суммарно за год они выручили 13,3 трлн рублей – на 3,3% меньше, чем годом ранее.
Напомним, что в список входят компании, которые контролируют частные лица (более 50%). Рейтинг был составлен на основе выручки за 2019 год, при составлении рейтинга Forbes отдавал предпочтение данным по МФСО. За основу оценки были взяты сведения, предоставленные самими компаниями.
Общий объем инвестиций в строительство инфраструктуры и развитие месторождений превышает 300 млрд рублей.
ИНК входит в число крупнейших налогоплательщиков Иркутской области. В 2019 году налоги и платежи в консолидированный бюджет Иркутской области составили18 млрд руб., или 10,2% от общих доходов консолидированного бюджета.