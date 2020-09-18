Власти Приангарья опровергли информацию о переводе всех школ на «дистанционку»

В Иркутской области есть точечные случаи заражения коронавирусом по образовательным учреждениям. По информации регионального министерства образования, коронавирус выявлен в регионе у 46 детей и 9 педагогов в 41 школе региона. Закрыты по одной группе в 10 детских садах области, там выявлены два случая заражения у детей. Единичные случаи заболевания диагностированы в учреждениях среднего профессионального образования и вузах. Тем не менее, оснований для перевода всех школ региона на дистанционный режим нет, об этом заявили 17 сентября на заседании санитарной противоэпидемической комиссии.

- В двух учреждениях Усть –Илимского района (Невонская школа №2, Железнодорожная школа №2) превышен порог по заболеваемости ОРВИ. В трех школах (СОШ поселка Березняки Нижнеилимского района, Нижнеилимская СОШ, школа №3 в поселке Михайловка Черемховского района) выявлены заболевшие COVID-19. Эти школы закрыты на карантин. Образовательный процесс переведен в режим дистанционного обучения на две недели, - пояснила исполняющая обязанности министра образования региона Елена Апанович.

По словам главы региона, все школы с 1 сентября начали работать в штатном режиме. Ежедневно проводится дезинфекция, проводится обязательная термометрия. Все эти меры помогают предотвратить внутришкольное распространение заболевания, хотя точечные случаи заражения по образовательным учреждениям есть.



Напомним, что ранее стало известно о закрытии трёх школ в Усть-Илимском районе Иркутской области из-за коронавируса и ОРВИ.

По данным оперативного штаба, в Иркутской области на 17 сентября подтвержден 81 новый случай коронавируса, всего за период эпидемии – 18 139.Ситуация с коронавирусом в регионе в целом стабильна. После пика заболевания в июне-июле сейчас эпидемия пошла на спад. Приангарье находится на 9-м месте среди российских регионов по количество зараженных COVID-19.