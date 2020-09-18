Недельный чек россиян повторяет динамику прошлого сентября

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, на неделе с 7 по 13 сентября средний чек вырос и достиг уровня 577 рублей. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек продемонстрировал рост на 39 рублей.

На минувшей неделе с 7 по 13 сентября, средний чек вырос. Так, недельный средний чек относительно недели с 30 августа по 6 сентября прибавил 16 рублей (2,8%) и остановился на отметке в 577 рублей. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек также продемонстрировал рост (7,2% или 39 рублей).

Если сопоставить текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на прошлой неделе показал нулевую динамику. Динамика недельного чека выровнялась и теперь коррелирует с прошлым годом.