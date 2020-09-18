В российских аптеках может появиться препарат от коронавируса

Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" может поступить в аптеки РФ 21 сентября. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе компании-производителе "Промомед".

"Компания готова поставлять "Арепливир" в аптеки с понедельника", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Промомед".

Ранее Минздрав России разрешил применение двух препаратов фавипиравира для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях. До этого данные препараты можно было применять только в стационаре.