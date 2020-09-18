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Более 305 тысяч жителей Иркутской области завели электронные трудовые книжки

С 1 января 2020 года в России введены электронные трудовые книжки. Отказ от ведения бумажной трудовой книжки и переход только к электронному формату – добровольный, сообщают в ПФР.

Для выбора способа ведения сведений о трудовой деятельности гражданам, начавшим трудовую деятельность до 01.01.2021 года, следует подать работодателю соответствующее заявление до конца 2020 года. В Иркутской области с начала года заявления о выборе способа представления сведений о трудовой деятельности подали более 305 тысяч работников, из них более 46 тысяч отказались от бумажной трудовой книжки.

Напомним, что электронная трудовая книжка не имеет физического носителя. Это информация о трудовой деятельности гражданина с 01.01.2020 года, которая аккумулируется в информационной системе ПФР на основании сведений, представляемых работодателями. Доступ гражданина к этой информации возможен в личном кабинете гражданина на сайте ПФР и на портале Госуслуг, а также при обращении в клиентскую службу ПФР или МФЦ.

Преимущества электронной трудовой книжки для граждан:

  • Удобный и быстрый доступ к информации о трудовой деятельности – возможность оперативно контролировать сведения, которые представил работодатель;
  • Минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности;
  • Высокий уровень безопасности и сохранности данных;
  • Дополнительные возможности дистанционного трудоустройства;
  • Использование данных для получения государственных услуг.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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