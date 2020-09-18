В Иркутске земельные участки в Академгородке вдоль проезда к улице Мелентьева передадут в муниципальную собственность

Передача данных земельных участков из федеральной собственности в муниципальную позволит представителям малого бизнеса узаконить свои торговые точки, пояснил начальник департамента потребительского рынка комитета по управлению муниципальным имуществом города Иван Фоминых.

Межведомственная группа, в состав которой входят представители администрации Иркутска, ИНЦ СО РАН и территориального управления Росимущества в Иркутской области, определили порядок совместных действий по урегулированию вопроса о переводе земельных участков в муниципальную собственность. В настоящий момент земля находится в федеральной собственности, а право бессрочной аренды закреплено за ИНЦ СО РАН.