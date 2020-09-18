Байкальская прокуратура выясняет обстоятельства розлива дизтоплива в реку Уда

16 сентября в районе проспекта Автомобилистов в г. Улан-Удэ случилась авария — в результате повреждения топливного бака большегрузного транспортного средства произошел разлив дизельного топлива на рельеф местности. Нефтесодержащие продукты попали, в том числе, в реку Уда.

Незамедлительно были инициированы мероприятия по ликвидации загрязнения. В настоящее время проводятся заключительные работы по сбору и вывозу загрязненного грунта.

После анализа всех обстоятельств аварии, установления размера вреда, причиненного природе, будет решен вопрос о применении мер к владельцу транспортного средства, сообщает пресс-служба Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой