Новости

Байкальская прокуратура выясняет обстоятельства розлива дизтоплива в реку Уда

16 сентября в районе проспекта Автомобилистов в г. Улан-Удэ случилась авария — в результате повреждения топливного бака большегрузного транспортного средства произошел разлив дизельного топлива на рельеф местности. Нефтесодержащие продукты попали, в том числе, в реку Уда.

Незамедлительно были инициированы мероприятия по ликвидации загрязнения. В настоящее время проводятся заключительные работы по сбору и вывозу загрязненного грунта.

После анализа всех обстоятельств аварии, установления размера вреда, причиненного природе, будет решен вопрос о применении мер к владельцу транспортного средства, сообщает пресс-служба Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Новая вспышка? В Иркутске резко выросло число новых случаев коронавируса
Власти Приангарья опровергли информацию о переводе всех школ на «дистанционку»
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 30 млн
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании