Рынок труда Иркутской области восстанавливается от коронавируса: количество вакансий выросло на 16%

Эксперты hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, проанализировали рынок труда Иркутской области в летний период: по отношению к предыдущему месяцу, в июне 2020 года вакансий стало больше на 35%, в июле произошло снижение на 18%, а в августе снова увеличение – прирост составил 16%. Положительная динамика прослеживалась и по резюме: в июне прирост составил 5%, в июле резюме стало больше на 10%, в августе - на 1%.

В августе наиболее значительный прирост вакансий произошел сфере, вошедшей в число самых пострадавших от пандемии COVID-19, «Туризм, гостинцы, рестораны» – 88%, что говорит о постепенном восстановлении после кризиса. Также ощутимо увеличилось количество вакансий для домашнего персонала (+57%). Стало больше вакансий и для административного персонала (+27%).

«Напомню, что в весенний период на протяжении двух месяцев подряд количество вакансий в регионе снижалось: в апреле на -3%, в мае на -2%. А в летний период мы наблюдали постепенное оживление рынка труда, которого очень ждали и работодатели, и соискатели. Увеличение числа вакансий проходило по мере смягчения ограничительных мер, связанных с COVID-19, - рассказала Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь. - В августе в обычном режиме начали работать рестораны и кафе, что привело к росту спроса на официантов, барменов, поваров и других категорий персонала, характерных для данной профобласти».