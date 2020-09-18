В Иркутской области движение транспорта по мосту через реку Видимку закроют из-за ремонта

С 21 сентября на автодороге «Видим - Прибойный» в районе пос. Видим движение по мосту через реку Видимку будет запрещено в связи с плановыми ремонтными работами. Передвижение легковых машин и автомобилей экстренных служб будет организовано в объезд через объекты «Дельта +». Проезд для грузового транспорта будет закрыт на весь период дорожных работ.

Сергей Ноянов, начальник участка:

– Мостовой переход построили 30 лет назад. Для местных жителей эта переправа является важной частью транспортной инфраструктуры: мост обеспечивает выход на федеральную трассу «Вилюй» по направлению в Братск и Железногорск, а жителей поселков Прибойный и Шумилово конструкция, в принципе, связывает с «большой землей».

В настоящее время дорожники филиала «Нижнеилимский» АО «ДСИО» проводят подготовительные работы. Обновление моста выполняется в рамках содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений.

По плану ремонт моста завершится в начале октября.