Новости

ФНС: Налогоплательщик вправе учесть расходы на покупку садового участка в составе имущественного налогового вычета

Налогоплательщик вправе учесть расходы на покупку садового земельного участка, где был построен жилой дом, в составе имущественного налогового вычета после государственной регистрации права собственности на дом. Согласно разъяснениям Минфина, сделать это можно начиная с 1 января 2019 года.

Читайте также:

«Победа» - индивидуальная, универсальная, гибкая. Чем технология сборного железобетона может завоевать профессиональное сообщество архитекторов?
10 сентября 2020
Современный, технологичный, управляемый. Clever Smart Village – загородный посёлок со своим приложением
2 сентября 2020

Участки с видами разрешенного использования «садовый земельный участок», «для садоводства», «для ведения садоводства», «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства» и «для дачного строительства» с 1 января 2019 года считаются равнозначными. На них допускается размещение садовых и жилых домов, хозяйственных построек и гаражей. Исключением являются земельные участки с видом разрешенного использования «садоводство», так как они предназначены для вида сельскохозяйственного производства, связанного с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур.

Физлица могут получить имущественный налоговый вычет в связи с расходами на покупку земельных участков, где расположены приобретаемые жилые дома, или которые предназначены для индивидуального жилищного строительства. Предоставление этой льготы при приобретении иных участков налоговым законодательством не предусмотрено. Таким образом, расходы на покупку садового участка можно учесть при заявлении имущественного налогового вычета после государственной регистрации права собственности на дом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Загородная недвижимость":
Все материалы сюжета (61)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Новая вспышка? В Иркутске резко выросло число новых случаев коронавируса
Власти Приангарья опровергли информацию о переводе всех школ на «дистанционку»
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 30 млн
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании