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В Иркутске запущен акселератор «Сильные делом»

В Иркутске запущен акселератор «Сильные делом». Это программа по наставничеству для начинающих предпринимателей. Обучающие мероприятия пройдут с сентября по декабрь.Заявки для участия принимаются до 22 сентября.

Участникам акселератора предоставляется возможность проработки собственных проектов, в том числе инновационных и наукоёмких, разработки индивидуальных «карт развития» под наставничеством опытных экспертов и действующих предпринимателей.
 
Подробная информация на сайте http://silniedelom.com/​

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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