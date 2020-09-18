В Иркутске запущен акселератор «Сильные делом». Это программа по наставничеству для начинающих предпринимателей. Обучающие мероприятия пройдут с сентября по декабрь.Заявки для участия принимаются до 22 сентября.

Участникам акселератора предоставляется возможность проработки собственных проектов, в том числе инновационных и наукоёмких, разработки индивидуальных «карт развития» под наставничеством опытных экспертов и действующих предпринимателей. Подробная информация на сайте http://silniedelom.com/​