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Прокуратура выяснила, что за «зеленый ручей» течет в иркутском микрорайоне Зеленый

Западно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор лично выехал в мкр. Зеленый в Иркутске, где обнаружен «зеленый ручей». Видео о разливе на почву жидкости ярко зеленого цвета появилось накануне в соцсеиях.

По предварительной информации, произошел разлив технической воды из системы теплоснабжения на рельеф местности.

Цвет воды обусловлен окрашиваем ее специальным средством «Уранин А», который используется в целях определения утечек из системы, предотвращения незаконных врезок, для исключения несанкционированных потерь жидкости. Данный препарат широко используется в различных отраслях промышленности и считается абсолютно безопасным для человека. Как подчеркивает пресс-служба прокуратуры, он не загрязняет места утечек и является экологичным.

Тем не менее, прокуратура решила проверить котельную МУП «Иркутсктеплосервис» на предмет соблюдения природоохранного законодательства при организации теплоснабжения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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