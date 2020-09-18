Новости

Новая вспышка? В Иркутске резко выросло число новых случаев коронавируса

По данным оперативного штаба, в Иркутской области на 18 сентября подтверждены 123 новых случая коронавируса, это в 1,5 раза выше, чем фиксировалось в предыдущие дни, когда регистрировалось 73-80 случаев COVID-19.

Читайте также:

Власти Приангарья опровергли информацию о переводе всех школ на «дистанционку»
18 сентября 2020
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 30 млн
18 сентября 2020

Всего за период эпидемии в регионе заразились 18 139 человек. За последние сутки выздоровело 95 человек, за весь период эпидемии – 16 235. 

Амбулаторно лечатся 1 032 человека, госпитализированы – 697, в тяжелой форме – 24.

Сегодня скончались еще два человека с COVID-19. Всего за период эпидемии умерло 298 человек, 212 (+1) от COVID-19, 86 (+1) от заболеваний, не связанных с вирусом.

Ситуация с коронавирусом в регионе до сегодняшнего дня была стабильна. После пика заболевания в июне-июле, когда число новых заражений доходило до 2,5-3,0%  в сутки, эпидемия пошла на спад. В сентябре этот показатель снизился до уровня 0,2-0,3%. Приангарье находится на 9-м месте среди российских регионов по количество зараженных COVID-19, соседний Красноярский край на 8-м месте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2211)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Новая вспышка? В Иркутске резко выросло число новых случаев коронавируса
Власти Приангарья опровергли информацию о переводе всех школ на «дистанционку»
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 30 млн
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании