Азиатско-Тихоокеанский Банк продлевает действие нескольких сезонных вкладов

Банк улучшил условия сразу по трем летним депозитам

Азиатско-Тихоокеанский Банк ввел условия пролонгации для сезонных вкладов: «Лето», «Лето 5,5» и «Лето Онлайн».

«Сезонные предложения всегда вызывают у клиентов большой интерес и, как правило, АТБ старается продлевать условия по таким ограниченным продуктам. Высокая процентная ставка, минимум условий при максимальной доходности за короткий период времени, плюс это вклад, который подойдет для всех категорий клиентов с любой первоначальной суммой депозита. В этом году мы решили еще немного продлить лето и наши вклады «Лето», «Лето 5,5», «Лето Онлайн» стали пролонгированными», - прокомментировал директор банка по розничному бизнесу - член правления АТБ Виктор Курнаков.

Важно отметить, что с 18 сентября АТБ все ранее открытые вклады «Лето», «Лето 5,5», «Лето Онлайн», срок окончания которых начинается с 18 сентября 2020 года, будут автоматически продлеваться еще на 92 дня с начислением процентов по ставке, действующей в Банке на момент автоматической пролонгации.

Процентная ставка для по депозитам «Лето», «Лето 5,5» составляет 4,10 %, а по вкладу «Лето Онлайн» - 4,30%. Вклады пролонгируются на срок 92 дня.

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