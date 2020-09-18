Новости

Владельцы бизнес-карт Сбербанка получили возможность управлять заправкой топлива своих транспортных средств и экономить

Сбербанк запустил топливный функционал на бизнес-картах для корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей. Сервис подключается к любой бизнес-карте Сбербанка и позволяет клиенту настраивать виды топлива, лимиты и ограничения на товарные категории, а также формировать полный комплект отчетных документов для бухгалтерии и возврата НДС.

Кроме того, пользователям доступны скидки на топливо, кафе и сопутствующие товары на АЗС партнеров, которых насчитывается более тысячи по всей России.

Подключиться к сервису можно следующим образом: 

  1. подтвердить согласие с правилами для участия в E-Invoicing;
  2. перейти в личный кабинет и подтвердить настройки.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:

«При разработке решений мы уделяем большое внимание обратной связи и клиентскому опыту. Мы создали ʺТопливное решениеʺ для удобства наших клиентов: не нужно выпускать дополнительную карту, пополнять ее баланс, вносить предоплату за объем топлива, собирать чеки. Вы просто подключаете опцию и пользуетесь вашей обычной картой для решения всех своих задач».

Ознакомиться со списком партнеров сервиса можно на сайте партнера ООО «Оранж Элефант Медиа».


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Число новых заражений коронавирусом растет и в России, и в Приангарье
Новая вспышка? В Иркутске резко выросло число новых случаев коронавируса
Власти Приангарья опровергли информацию о переводе всех школ на «дистанционку»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании