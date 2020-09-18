Спектакли «Золотой Маски» покажут на платформах экосистемы Сбербанка — на портале «Рамблер» и в Okko

20 сентября «Золотая Маска» online при поддержке Сбербанка и Rambler Group возобновляет показы спектаклей. Прямые трансляции трех постановок, номинированных на Национальную театральную премию в 2020 году, пройдут на главной странице портала «Рамблер», после чего записи спектаклей появятся в мультимедийном сервисе Okko и будут доступны бесплатно.

Для трансляций на портале «Рамблер» и в мультимедийном сервисе Okko выбраны драматические спектакли: «Преступление и наказание» Санкт-Петербургского театра «Приют комедианта» режиссёра Константина Богомолова и художника Ларисы Ломакиной; «Сирано де Бержерак» Александринского театра в постановке Николая Рощина и «Дети солнца» Новосибирского театра «Красный факел» режиссёра Тимофея Кулябина и художника Олега Головко.

Созданные по классическим текстам, все три работы предлагают яркое и неординарное переосмысление этих произведений. При этом «Преступление и наказание» и «Дети солнца» на театральной сцене играются для небольшого числа зрителей, и увидеть их могут немногие — участие спектаклей в проекте «Золотая Маска» online меняет эту ситуацию.

Мария Ревякина, генеральный директор фестиваля «Золотая Маска»:

«"Золотая Маска" всегда ставила перед собой просветительские задачи — познакомить как можно более широкую аудиторию с современным российским театром. И онлайн-формат даёт нам такую возможность, делая актуальные театральные постановки, на которые так сложно попасть, достоянием каждого интересующегося зрителя — он будет их смотреть одновременно с жюри Национальной театральной Премии и зрителями фестивального зала. Это уникальное ощущение, которое создаётся благодаря съёмке высокого качества, которую обеспечивает профессиональная и опытная команда. А благодаря поддержке нашего давнего партнёра — Сбербанка — записи трансляций будут бесплатно доступны в течение всего года в онлайн-кинотеатре Okko. Не упустите такую возможность».

Татьяна Завьялова, старший вице-президент Сбербанка:

«Мы понимаем, что, даже с учетом широкой программы «Золотой Маски», значительная часть публики не может попасть на спектакли по разным причинам. Особенно сегодня, когда театры могут принимать только ограниченное число зрителей. Современной публике нужен удобный доступ к культурному контенту, и Сбербанк может его обеспечить за счет больших медиа возможностей Экосистемы. Показы лучших российских спектаклей онлайн открывают театральное искусство для миллионов людей, и мы рады быть проводником в этом процессе».

Максим Тадевосян, генеральный директор Rambler&Co:

«Для Rambler Group, обладающей самыми современными технологиями доставки качественного контента, особенно ценно поддержать «Золотую Маску» сейчас. Трансляция спектаклей на портале «Рамблер» позволит сделать одно из ключевых театральных событий страны доступным огромной аудитории – порядка 65 млн человек. В мире с изменившимися паттернами поведения мы продолжаем делать все, чтобы люди сохраняли свой привычный образ жизни: предоставляем доступ к качественному релевантному контенту и постоянно расширяем его библиотеку. Именно поэтому нам важно не только стать проводником в мир искусства, но и обеспечить просмотр в безопасной и комфортной для зрителей обстановке».

Яна Бардинцева, генеральный директор Okko:

«В первом полугодии 2020 года Okko стал паритетным лидером рынка мультимедийных сервисов во многом благодаря уникальной контентной стратегии. Пользователи высоко оценили не только наши эксклюзивные фильмы и сериалы, но и те шаги, которые мы предприняли для популяризации высокой культуры в проекте «Искусство онлайн».

В новом сезоне мы продолжаем развивать большое искусство, раздвигая географические и социальные рамки – постановки, экскурсии и концерты от главных культурных площадок страны и мира становятся доступны для зрителей Okko со всей России. Уверена, что спектакли «Золотой Маски» понравятся и заядлым театралам, и тем, кто только начинает интересоваться театральным искусством».

Проект «Золотая Маска» online был впервые проведён в 2018 году и с тех пор ежегодно даёт зрителям по всей России уникальную возможность увидеть спектакли Фестиваля «Золотая Маска» в режиме реального времени. В течение двух лет «Золотая Маска» online показала более десяти драматических, оперных и балетных постановок самых разных театров — от легендарного Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова до небольшого театра-студии «Грань» из Новокуйбышевска.

Партнёрство «Золотой Маски» и Rambler Group стартовало в этом сезоне. В марте 2020 года, когда в связи карантинными ограничениями показы спектаклей в зрительных залах по всей стране стали невозможны, «Золотая Маска» была вынуждена приостановить свою конкурсную программу. В этот период в рамках совместного проекта Сбербанка и мультимедийного сервиса Okko «Искусство онлайн» была показана коллекция спектаклей «Золотой Маски» прежних лет.

Сбербанк выступает генеральным партнёром Фестиваля «Золотая Маска», а также программы «Золотая Маска» online.

Афиша проекта

20 сентября, 19:00

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 18+

Театр «Приют комедианта», Санкт-Петербург

26 сентября, 19:00

СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 18+

Александринский театр, Санкт-Петербург

29 октября, 20:00

ДЕТИ СОЛНЦА 16+

Театр «Красный факел», Новосибирск

Программа проходит при поддержке Министерства культуры РФ.