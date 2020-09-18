Благотворительная платформа PayZakat стала лауреатом престижной международной премии Global Islamic Finance Awards

Благотворительная платформа PayZakat, компания, входящая в экосистему Сбербанка, стала лауреатом престижной международной премии в области исламского финансирования Global Islamic Finance Awards (GIFA), получив главный приз в номинации Social Finance Award (награда за социальное финансирование).

Состав жюри GIFA высоко оценил технологию платформы, которая делает процесс благотворительности максимально прозрачным и позволяет отслеживать каждый платёж от благотворителя до конечного получателя. Также жюри отметило быстрый выход первого пилотного продукта PayZakat на рынок и его интеграцию в экосистему Сбербанка.

Бехнам Гурбан-Заде, советник заместителя Председателя Правления Сбербанка, генеральный директор ООО «ПэйЗакят»:

«Для Сбербанка и проекта PayZakat получение престижной международной награды GIFA стало подтверждением того, что наша клиентоориентированность и поддержка социальных проектов высоко ценятся на мировом уровне, а технологии Сбербанка являются прорывными с точки зрения наших иностранных коллег. Партнерство со Сбербанком усиливает потенциал PayZakat и создает дополнительные возможности, связанные с выходом на новые рынки и ведущие инвестиционные площадки».

Международная премия Global Islamic Finance Awards была учреждена в 2011 году исламской консалтинговой корпорацией Edbiz и является одной из самых авторитетных премий в области исламского финансирования. Награды GIFA в различных номинациях получали экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, политические лидеры Боснии и Герцеговины, Малайзии и Индонезии. Среди финансовых институтов лауреатами премии становились Dubai Islamic Bank, Al Baraka Group, Emirates Islamic, Moody’s Investors Service, S&P Global Ratings и ряд других банков.