Экосистема недвижимости «Метр квадратный» стала обладателем премии PROESTATE & TOBY AWARDS 2020

Экосистема недвижимости «Метр квадратный» (входит в Группу ВТБ) стала победителем престижной премии PROESTATE & TOBY AWARDS 2020

в номинации «PROPTECH: Обеспечение продаж и лидогенерации». Компания удостоена награды за реализацию проекта «Суперсделка», который обеспечивает онлайн-продажу недвижимости для застройщиков.

Благодаря сервису «Суперсделка» компания «Метр квадратный» смогла реализовать полностью бесшовный клиентский путь: ипотечные заявки подаются сразу в несколько из 18 банков-партнёров, а оплата объекта недвижимости происходит через сервис безопасных расчетов. «Суперсделка» дает возможность автоматизировать и оптимизировать процесс продаж недвижимости благодаря онлайн-технологиям, использованию единых клиентских данных, отсутствию бумажного документооборота и контролю каждого этапа проведения сделки. Подключение новых пользователей к сервису происходит онлайн и занимает несколько часов.

«Решение пользуется высоким спросом на рынке: с момента его запуска прошло всего шесть месяцев, а уже более 800 застройщиков подключились к платформе по всей России. Сейчас с нами работают 18 ведущих ипотечных банков, топовые страховые и оценочные компании. Мы активно работаем над тем, чтобы предоставить функционал „Суперсделки“ агентствам недвижимости и вывести продукт на вторичный рынок жилья», — комментирует получение премии Вячеслав Дусалеев, генеральный директор жилищной экосистемы «Метр квадратный».

С момента запуска сервиса «Суперсделка» проведено более десяти тысяч сделок на сумму более 50 млрд рублей. Период пандемии дал возможность застройщикам осуществлять продажи и проводить сделки бесконтактно. После отмены режима изоляции застройщики также продолжают активно пользоваться сервисом, экономя время и деньги.