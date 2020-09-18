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Примсоцбанк предлагает организациям управлять своими зарплатными проектами онлайн

Компаниям-партнёрам Примсоцбанка теперь доступно онлайн-управление зарплатным проектом. Благодаря технологичному сервису у партнёров банка появилась возможность:

• Выпускать зарплатные карты онлайн буквально за 3 рабочих дня.
• Формировать зарплатные реестры онлайн. Одно из преимуществ этой опции - реестры на заработную плату для сотрудников банк обрабатывает менее чем за час.
• Импортировать документы из 1С.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо:

 
• Заключить договор на зарплатный проект на индивидуальных условиях;
• Подключиться к интернет-сервису Примсоцбанка I-Bank 2; Напомним, подать заявку на выпуск зарплатных карт также можно на официальном сайте банка.

В случае, если ваш зарплатный проект уже находится на обслуживании в Примсоцбанке, вы можете подключить данный сервис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно связаться со своим менеджером - он вас проконсультирует и поможет настроить необходимые доступы.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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