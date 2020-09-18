В Иркутской области в выходные ожидаются заморозки

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 сентября местами в западных, днём в центральных и южных районах ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-18 м/с, дожди, грозы. 19-20 сентября местами по области - заморозки до 0,-5°С.

Пресс-служба МЧС по Иркутской области сообщает, что на двух реках продолжится повышения уровня воды: на реке Лене на участке Усть-Кут – Змеиново прогнозируется повышение на 20–35 сантиметров, на реке Витим – повышение на 5–20 сантиметров.

На реке Ие в районе города Тулуна прогнозируется понижение уровня воды на 30–60 сантиметров, на остальных реках области – преимущественно понижение на 5–30 сантиметров.