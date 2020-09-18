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В Иркутске произошел пожар в многоэтажном доме на улице Ядринцева

В Иркутске произошел пожар в одной из квартир на 12 этаже 14-этажного дома на улице Ядринцева. Жильцы дома – 47 человек, из них 12 детей – самостоятельно эвакуировались через эвакуационные незадымляемые пути.  Пострадавших нет.

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Пожар произошёл в закрытой квартире на площади 20 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило  в 12.31 (ирк)., пожар был ликвидирован в 13.08.

По информации пожарных, в многоэтажном доме не работает противопожарный водопровод, отсутствуют пожарные рукава и элементы соединения пожарных рукавов для подачи воды на 12 этаж здания. В связи с этим по факту пожара будет проведана внеплановая проверка жилого дома.

Напомним, что высотки от 10 этажей в Иркутске уже подверглись проверкам после пожара в июле 2020 года в ЖК «Сантоки». Тогда в результате проверок были выявлены нарушения в 201 доме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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