Подготовка к зиме в Приангарье проходит по графику

Отопительный период на территории Иркутской области начат в 27 муниципальных образованиях. В работе 875 из 997 котельных, подключено 1616 из 3385 социальных объектов, 12 296 из 24095 многоквартирных домов. Запуск отопления в муниципальных образованиях продолжается, решения принимаются по погодным условиям. Об этом на совещании по подготовке к зимнему сезону доложил Губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Евгений Ветров.

- В целом подготовка к зиме в регионе проходит в пределах показателей по СФО. Но есть организационные и технические проблемы в ряде муниципалитетов. Отмечу, что главы муниципальных образований несут персональную ответственность за качественную и своевременную подготовку объектов ЖКХ к отопительному периоду, - подчеркнул Губернатор.

Опасения вызывала ситуация в Братском и Нижнеилимском районах. В частности, не все котельные были готовы, был зафиксирован низкий запас угля, не все сети приведены в порядок. По поручению руководителя области на месте работали специалисты министерства жилищной политики, энергетики и транспорта. Сейчас ситуация стабилизировалась: в Братском районе запущены все котельные. В Нижнеилимском осталось подключить к теплу только поселок Янгель, срок – 20 сентября.

Напомним, на финансирование мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов в Иркутской области запланировано 4,5 млрд рублей, в том числе из областного бюджета – 1,2 млрд рублей, из местных бюджетов и средств предприятий жилищно-коммунального комплекса - 3,3 млрд рублей.