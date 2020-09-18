Игорь Кобзев вступил в должность Губернатора Иркутской области

Официальная церемония состоялась сегодня, 18 сентября, в рамках 33 сессии Законодательного собрания. На ней присутствовали полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, депутаты Государственной Думы РФ, члены Правительства региона, депутаты областного парламента, главы муниципалитетов, члены общественной палаты, почетные граждане области.

Полпред Президента РФ в СФО Сергей Меняйло подчеркнул, что избранный глава региона Игорь Кобзев за 9 месяцев сумел оправдать доверие Президента страны и получил поддержку населения Иркутской области.

- Игорь Иванович - инициативный и способный принимать решения. Сегодня задача Губернатора - оправдать доверие населения. Есть проблемы, которые накапливались годами и десятилетиями. Благодаря усилиям Игоря Ивановича начали решаться вопросы «Усольехимпрома» и БЦБК, - сказал Сергей Меняйло.

Он подчеркнул, что предстоит также большая работа по реализации национальных проектов.

Сразу же после церемонии вступления в должность Губернатора состоялась рабочая встреча Сергея Меняйло и Игоря Кобзева. Стороны обсудили стратегию развития Иркутской области на ближайшие пять лет. Одно из приоритетных направлений, в соответствии с поручениями Президента, - социальное. Также необходимо решить экологические вопросы, продолжить борьбу с лесными пожарами и незаконными рубками, завершить работы по восстановлению территорий, пострадавших от паводка 2019 года.

Кроме того, полпред Президента и Губернатор Иркутской области обсудили актуальные на текущий момент вопросы: начало отопительного периода в регионе, паводкоопасную ситуацию, которая сложилась в результате недавних проливных дождей в ряде муниципальных образований области.