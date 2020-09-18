Новости

Игорь Кобзев вошел в состав рабочей группы Госсовета по направлению «Образование и наука»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев включен в состав подгруппы по направлению «Высшее образование» рабочей группы Государственного совета Российской Федерации «Образование и наука».

Основная задача, которая поставлена перед рабочей группой, – проведение объективного анализа существующих в этой сфере проблем и формирование конкретных предложений по их решению.

Государственный совет при президенте Российской Федерации был создан 1 сентября 2000 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Сейчас Госсовет является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Число новых заражений коронавирусом растет и в России, и в Приангарье
Новая вспышка? В Иркутске резко выросло число новых случаев коронавируса
Власти Приангарья опровергли информацию о переводе всех школ на «дистанционку»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании