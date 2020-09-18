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За невозврат долга в 3 млн рублей иркутянке грозит уголовная ответственность

В отношении иркутянки возбуждено уголовное дело за уклонение от погашения задолженности в размере 3 млн рублей, которые она заняла и в установленный кредитором срок не вернула.    

Судебные приставы установили пятидневный срок для добровольного исполнения требований, однако гражданка их проигнорировала. Кроме того, судебные приставы выяснили, что она скрывала сведения о получении и расходовании денежных средств, которые по своему усмотрению направляла на иные цели, не связанные с погашением долга.   

В результате в отношении неплательщицы было возбуждено уголовное дело, которое по окончании расследования будет направлено в суд.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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