ХК «Байкал-Энергия» получит в безвозмездное пользование на 10 лет объекты Ледового дворца «Байкал»

При активном содействии En+ Group хоккейный клуб «Байкал-Энергия» и ОГБУ «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана» подписали договор безвозмездного пользования объектами недвижимого имущества.

По условиям договора клуб получит в безвозмездное пользование на десять лет объекты инфраструктуры Ледового дворца «Байкал». Это соглашение позволит обеим профессиональным командам «Байкал-Энергии» - Суперлиги и Высшей лиги – тренироваться и проводить домашние матчи на льду новой арены. В здании Ледового дворца «Байкал» на период действия договора будут располагаться и административные помещения Клуба.

В свою очередь инфраструктуру «Рекорда», где «Байкал-Энергия» располагалась последние 10 лет, En+ Group передала в собственность Иркутской области для развития детского спорта.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

«Мы провели большую подготовительную работу. В решении данного вопроса нам помог губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. При его непосредственном участии En+ Group и Правительству Приангарья удалось достигнуть принципиальных договорённостей и в июле подписать соглашение о намерениях. Сегодня – очередной этап. Далее будем решать организационные вопросы, связанные с переездом. Уверен, это положительно скажется на развитии хоккея с мячом в нашем регионе. =».

Леонид Князьков директор ХК «Байкал-Энергия»:

«Это событие открывает новую страницу истории клуба. Мы рады возможности тренироваться и играть в этих замечательных условиях. Рады и наши болельщики. У нас любят русский хоккей, но не каждый был готов идти на открытую арену, особенно в тридцатиградусные морозы. Здесь же условия комфортные. Конечно, мы не забудем и о матчах на открытом воздухе, при хорошей погоде периодически будем их проводить как своего рода ретро-классику».

Владимир Матиенко, директор ОГБУ «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана»:

«В этом году мы ввели в эксплуатацию ледовый дворец, построенный и оборудованный по самым современным стандартам, провели первое соревнование. Уверен, в таких условиях и при поддержке партнеров и болельщиков нашу команду ждут только победы».

«Байкал-Энергия» уже успела опробовать лёд новой арены в ходе матчей Кубка России. На очереди – подготовка к Чемпионату России, он стартует в начале ноября.