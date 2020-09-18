В Усольском районе открылся новый детский сад «Мамонтёнок»

В селе Мальта Усольского района открылся новый детский сад «Мамонтёнок» на 55 мест. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Участие в открытии дошкольного учреждения приняли исполняющая обязанности заместителя председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова, исполняющая обязанности министра образования региона Елена Апанович.

Детский сад для детей от полутора до семи лет открыт в рамках национального проекта «Демография», более 109 млн рублей выделено из бюджетов разных уровней. Здание укомплектовано всем необходимым: технологическим и мультимедийным оборудованием, мебелью и игрушками. В детском саду есть музыкальный зал, комнаты с современными игровыми комплексами. На территории установлены игровые и спортивные площадки.

- Благодаря национальному проекту «Демография» вопросы доступности дошкольного образования решаются не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах. В 2019 году в Усольском районе в рамках данного проекта уже открылся и работает детский сад в селе Биликтуй на 55 мест, - пояснили в министерстве.