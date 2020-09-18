Банк «Открытие»: более 60% сибиряков не берут деньги в долг у родных и друзей

26% сибиряков не испытывают нужды в деньгах – это самый низкий показатель среди всех регионов РФ. Еще 35% не берут взаймы у родных и друзей принципиально. Только 9% пришлось брать деньги в долг из-за пандемии ковид-19. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*.

20% респондентов заявили, что постоянно берут в долг небольшие суммы (больше всего на Урале - 26%, меньше всего в Центральном федеральном округе - 15%). Еще 17% опрошенных занимали в этом году у родных и друзей крупные суммы, при этом 9% из них брали в долг из-за ковида-19.

Опрошенные жители СФО, наряду с уральцами, являются самыми щедрыми на материальную поддержку родных и друзей в случае необходимости – таких среди респондентов оказалось около 30%. Из них 25% постоянно дают взаймы своим близким небольшие суммы, а 4% готовы ссудить крупную сумму. Только 7% респондентов заявили, что принципиально не дают в долг. Выше всего доля таких отказников в Южном федеральном округе (13%), ниже всего - на Дальнем Востоке (3%).

Из-за отсутствия свободных средств не давали денег взаймы в 2020 году 35% сибиряков. Четверть респондентов заявили, что к ним никто не обращался с просьбой о деньгах.

Треть жителей СФО могут в случае крайней необходимости одолжить родным и близким до 5 тысяч рублей. 17% заявили, что готовы дать в долг при форс-мажорных обстоятельствах от 5 до 10 тысяч рублей. По 4% согласны раскошелиться на суммы 10-20 тысяч и 20-30 тысяч рублей, 3% - на суммы от 30 до 50 и лишь 1% - от 50 до 100 тысяч рублей. Свыше 100 тысяч рублей готовы занять другу или родственнику 3% сибиряков.

30% опрошенных готовы попросить у родственников взаймы не более 5 тысяч рублей. 11% - взять в долг от 5 до 10 тысяч, 7% - от 10 до 20 тысяч рублей, 5% - от 20 до 30 тысяч рублей. По 2% готовы взять взаймы 50-100 тысяч и свыше 100 тысяч рублей.

Четверть респондентов-сибиряков (один из самых высоких показателей по стране) предпочитают в случае необходимости занимать деньги в банке, чтобы не напрягать такими просьбами друзей и родных. Наиболее популярна такая точка зрения на Северо-Западе (26%), наименее - на Северном Кавказе (12%) и Дальнем Востоке (13%). Еще 9% сначала обратятся в банк, и только если там откажут в необходимой сумме, попросят в долг у родственников и друзей.

23% предпочтут занять у родственников и друзей, потому что можно отдавать без процентов и нет жестких сроков возвращения долга. Наиболее высока доля сторонников такого способа решения финансовых проблем на Дальнем Востоке (38%) и в Московском регионе (31%). Реже всего так готовы поступать сибиряки (23%) и жители Северо-Западного округа (24%).

*Опрос проведен банком «Открытие» 10-16 сентября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.