ФНС: Утверждена новая форма декларации по налогу на доходы физических лиц

Утверждена новая форма 3-НДФЛ, порядок ее заполнения и формат представления в электронной форме. Она применяется с 2021 года для декларирования доходов, полученных в 2020 году.

Обновление обусловлено изменением законодательства в части налогообложения доходов физических лиц в соответствии с Федеральными законами от 15.04.2019 № 63-ФЗ и от 29.09.2019 № 325-ФЗ.

Общая структура формы осталась прежней, ее новая версия отличается добавлением:

заявления о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного НДФЛ в виде приложения к разделу 1;

сведений о суммах налога (авансового платежа по налогу), а также расчета авансовых платежей, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями и лицами, занимающейся частной практикой, в виде п. 2 раздела 1 и расчета к приложению 3.

Кроме того, в расчете к приложению 1 в соответствие с налоговым законодательством приведены строки 020 и 040, необходимые для отражения кадастровой стоимости недвижимости для расчета дохода от ее продажи.

Теперь новая форма 3-НДФЛ состоит из трех основных листов (титульного листа, разделов 1 и 2), которые являются обязательными для заполнения всеми налогоплательщиками, а также девяти приложений и трех расчетов к ним (заполняются при необходимости).