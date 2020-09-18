Молодежный форум «Байкал» стартовал в Иркутской области

Более 1400 человек стали участниками молодежного форума «Байкал», который проходит в этом году в онлайн формате. Об этом сообщили в министерстве по молодежной политике Иркутской области.

Работа по образовательным направлениям будет длиться три дня: 18-20 сентября. В рамках форума выступят более 100 экспертов регионального и федерального уровня по семи направлениям, объединяющей темой станет лидерство в новом мире.

Трансляции будут вестись в онлайн-комнатах, которые носят название знаковых локаций на озере Байкал. Присоединиться к ним можно по ссылкам:

- В этом году форум проходит в особом формате - безграничном. Онлайн открыл возможность погрузиться в образовательный процесс для молодежи всего мира: среди участников представители 78 регионов России и 6 зарубежных стран. В рамках форума пройдет защита проектов. Лучшие защитят свой проект на Всероссийском конкурсе молодежных проектов Федерального агентства по делам молодёжи и получат до 1,5 млн рублей на реализацию идей, - отметил исполняющий обязанности министра по молодежной политике региона Егор Луковников.